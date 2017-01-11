السراج يتسلم أوراق اعتماد سفيري جمهوريتي إيطاليا وكوريا الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا .





طرابلس 11يناير 2017 ( وال )- تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني أ \" فائز السراج \" ، يوم أمس الثلاثاء ، أوراق اعتماد

سفيري جمهوريتي إيطاليا وكوريا الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا .

وحضر مراسم اعتماد السفيرين التي أقيمت في الردهة الدبلوماسية بمبنى

السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس ، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق

الوطني \"محمد سيالة\" وعدد من الشخصيات الدبلوماسية.

وأشاد أ \" السراج\" في كلمة له خلال مراسم الاعتماد ، بموقف الحكومة

الإيطالية الثابت والداعم لحكومة الوفاق في المحافل الدولية والإقليمية ،

مثمنًا ما قدمته إيطاليا من مساعدات للشعب الليبي، خصوصًا دعمها في

التخلص من تنظيم \" داعش\" في مدينة سرت.

وقال إن فتح السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس ، له بالغ الأثر في

إشاعة أجواء الاستقرار في ليبيا.. داعيا السفير الإيطالي، إلى العمل على

تشجيع التعاون الثنائي ، وعودة الشركات الإيطالية، تنفيذًا لاتفاقية

الصداقة والشراكة والتعاون والاتفاقيات الأخرى المنظمة للعلاقات الثنائية

، بما يساعد على تنمية اقتصادية وعمرانية حقيقية وتشجيع التبادل التجاري

بين البلدين، مضيفاً أن هذا الأمر يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين.

في ذات السياق ، وخلال مراسم اعتماد سفير جمهورية كوريا الشمالية \" زو

جين هيوك\"، شكر رئيس المجلس الرئاسي السفير لما قدمته بلاده من مساعدات

للشعب الليبي، مؤكداً على أن حكومة الوفاق تقدم كل دعم ومساعدة للسفير

للدفع بالعلاقات الثنائية والرقي بها.

وأعرب السيد \" السراج\" عن تطلعه للتنسيق بين الجانبين لمشاركة كوريا في

برامج إعادة الإعمار.

( وال )