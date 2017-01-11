السراج يتسلم أوراق اعتماد سفيري جمهوريتي إيطاليا وكوريا الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا .
الأربعاء ، 11- 01- 2017 - 12:23:00
\n\n طرابلس 11يناير 2017 ( وال )- تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني أ \" فائز السراج \" ، يوم أمس الثلاثاء ، أوراق اعتماد \nسفيري جمهوريتي إيطاليا وكوريا الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا .\n وحضر مراسم اعتماد السفيرين التي أقيمت في الردهة الدبلوماسية بمبنى \nالسرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس ، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق \nالوطني \"محمد سيالة\" وعدد من الشخصيات الدبلوماسية. \nوأشاد أ \" السراج\" في كلمة له خلال مراسم الاعتماد ، بموقف الحكومة \nالإيطالية الثابت والداعم لحكومة الوفاق في المحافل الدولية والإقليمية ،\nمثمنًا ما قدمته إيطاليا من مساعدات للشعب الليبي، خصوصًا دعمها في \nالتخلص من تنظيم \" داعش\" في مدينة سرت. \nوقال إن فتح السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس ، له بالغ الأثر في \nإشاعة أجواء الاستقرار في ليبيا.. داعيا السفير الإيطالي، إلى العمل على \nتشجيع التعاون الثنائي ، وعودة الشركات الإيطالية، تنفيذًا لاتفاقية \nالصداقة والشراكة والتعاون والاتفاقيات الأخرى المنظمة للعلاقات الثنائية\n، بما يساعد على تنمية اقتصادية وعمرانية حقيقية وتشجيع التبادل التجاري \nبين البلدين، مضيفاً أن هذا الأمر يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين. \nفي ذات السياق ، وخلال مراسم اعتماد سفير جمهورية كوريا الشمالية \" زو \nجين هيوك\"، شكر رئيس المجلس الرئاسي السفير لما قدمته بلاده من مساعدات \nللشعب الليبي، مؤكداً على أن حكومة الوفاق تقدم كل دعم ومساعدة للسفير \nللدفع بالعلاقات الثنائية والرقي بها. \nوأعرب السيد \" السراج\" عن تطلعه للتنسيق بين الجانبين لمشاركة كوريا في \nبرامج إعادة الإعمار.\n( وال )