وفد المجلس الأعلى للدولة يثمن كل الجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة لحل الأزمة في ليبيا .

طرابلس 11 يناير 2017(وال)- ثمن وفد المجلس الأعلى للدولة عالياً كل الجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، والتي تأتي تعزيزا لما نسعى إليه نحن الليبيين نحو تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا . وأعرب الوفد في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية " وال " اليوم الأربعاء نسخة منه عن فائق الشكر والتقدير للأشقاء بجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً للدعوة الكريمة للمجلس لزيارة الشقيقة مصر . وقال الوفد إن هذه الزيارة لم تكن وفق برنامج أو جدول أعمال محدد سلفا ، بل كانت تهدف للتواصل مع الأشقاء في مصر وتبادل وجهات النظر، وتناول العراقيل التي تواجه الإتفاق السياسي . وأكد وفد المجلس الأعلى للدولة ان اللقاءات التي تمت خلال هذه الزيارة تم التأكيد على أننا في المجلس الأعلى للدولة نرى أن الاتفاق السياسي هو الحل العملي المتاح للخروج من الأزمة الليبية ، وان الاتفاق السياسي له من الأيات التي تمكن من معالجة أي انسداد باتفاق الطرفين الأساسيين " مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة " . ( وال )