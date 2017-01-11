المجلس الأعلى للدولة يؤكد إن الاتفاق السياسي هو الحل العملي المتاح للخروج من الأزمة الليبية .

طرابلس 11 يناير 2017 ( وال ) - أكد المجلس الأعلى للدولة إن الاتفاق السياسي هو الحل العملي المتاح للخروج من الأزمة الليبية وله من الآليات التي تمكنه من معالجة اى انسداد باتفاق الطرفين الأساسيين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدول. وأوضح المجلس في بيان أصدره أمس الثلاثاء عقب اختتام زيارة وفد المجلس لجمهورية مصر إن هذه الزيارة تهدف للتواصل مع الإشقاء في جمهورية مصر وتبادل وجهات النظر حول العراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي. وثمن المجلس كافة الجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة لرأب الصداع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا و تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد . وكان مُقرر المجلس الأعلى للدولة " العجيلي ابوسديل " قد أعلن عن وصول وفد من المجلس إلى جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الماضى في زيارةٍ رسمية هي الأولى من نوعها تلبيةً لدعوة تلقاها من وزارة الخارجية المصرية. وأكد "أبوسديل" استعداد المجلس للتواصل مع جميع الأشقاء ودول الجوار لحلحلة الأزمة السياسية الليبية، والوصول إلى وفاق وطني شامل على أرضية الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى انفتاحهم على جميع المُبادرات السياسية سواءً في مصر أو الجزائر لحل الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي. واعتبر "أبو سديل" أن مصر كدولة شقيقة وجارة تهتم بالشأن الليبي، وتتابع الاتفاق السياسي، ومعنية بأمن واستقرار ليبيا لافتًا إلى تطلّع المجلس لدور إيجابي لمصر وكل دول الجوار في المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا . ... ( وال )...