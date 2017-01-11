اقامة ورشة عمل حول " مدينة سرت " .الأربعاء ، 11-01-2017 - 11:35:00

سرت 11 يناير 2017(وال)- تقيم منظمة " سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي " احدى مؤسسات المجتمع المدني ورشة عمل حول "مدينة سرت " بعد تحريرها بفضل عملية البنيان المرصوص من سيطرة تنظيم " داعش " الارهابي . وتهدف الورشة وفقا لمصدر بالمنظمة إلى طرح جملة من الافكار والاقتراحات والرؤي المتعلقة باعادة بناء وتأهيل المدينة ومناقشتها . وأفاد المصدر مراسل وكالة الأنباء الليبية " وال " بسرت بأن ما ستتوصل إليه الورشة من توصيات ونتائج سيتم احالتها إلى المجلس البلدي والجهات التنفيذية المسؤولة بالدولة . يذكر أن هذه الورشة التي ستقام يوم غد الخميس بمنطقة الظهرة بطرابلس سيحضرها عدد من الاكادميين والاساتذة والاعلاميين وذوي الخبرات الذين يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة ، بالاضافة إلى مسؤولي القطاعات الخدمية بسرت . ( وال - سرت )

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