افتتاح المبنى الجديد لإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع ترهونة .

ترهونة 11 يناير 2017 ( وال ) - افتتح بمدينة ترهونة أمس الثلاثاء ، المقر الجديد لفرع إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية ترهونة السيد " عياد البي سالم " ومدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية العقيد " أبوبكر عطية " وعدد من اعضاء مجلس مشايخ واعيان ترهونة ومسؤولي الجهات الخدمية والامنية بالمدينة . قام مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات والموترات العقلية بوزارة الداخلية بهذه المناسبة ، بتكريم المجلس البلدي ومجلس مشايخ واعيان ترهونة وفرع الادارة بترهونة وسرية حماية ترهونة ومديرية امن ترهونة تقديرا للجهود التي بذلوها من اجل استقرار الأمن بالمدينة ومكافحة آفة المخدرات . ...(وال)...