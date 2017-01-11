كازاخستان: نأمل في انعقاد مفاوضات سوريا باستانا في موعدها .

أستانا 11 يناير 2016 (وال ) - دعا نائب وزير الخارجية الكازاخستاني يرجان عاشقبايف, اليوم الاربعاء لعقد المفاوضات السورية-السورية , التي ترعاها كل من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة في موعدها المحدد في 23 يناير الجاري. ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء, عن عاشقبايف قوله, إن كازاخستان انتهت من التحضيرات اللازمة لاستضافة هذه المفاوضات. ومن القرر أن تنطلق مفاوضات الأطراف السورية في أستانا عاصمة كازاخستان في 23 من الشهر الجاري, برعاية روسيا وتركيا وإيران وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة. وكانت تركيا وروسيا قد سعتا, نهاية الشهر الماضي, للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار, مازال ساريا المفعول منذ ذلك الوقت, ويشمل الاتفاق إجراء السلام في غضون شهر منذ بدء تطبيق الهدنة وصموده, وستجرى في أستانا. وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, في وقت سابق, بالإجماع لصالح مشروع قرار يرحب بالجهود التي تبذلها روسيا وتركيا لإنهاء القتال في سوريا وتنظيم مفاوضات سلام. ...( وال ) ...