قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.

غزة 11 يناير 2017 (وال) - إستهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية الواقعة شرق مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة اليوم الأربعاء, بوابل من الرصاص الحي من الرشاشات الثقيلة, منازل وأراضي الفلسطينيين الحدودية. وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن قوات الاحتلال على الشريط الحدودي في محيط موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق المخيم , فتحت نيران الرشاشات الثقيلة نحو منازل المواطنين والأراضي الزراعية, دون أن يبلغ عن وقوع إصابات, فيما ألحقت أضرارا مادية بمنزلين. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين, والمزارعين في المناطق الحدودية شمالي وشرقي قطاع غزة. .. ( وال ) ..