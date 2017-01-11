نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 11 يناير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاربعاء 11 يناير 2017 . - من رأس جدير إلى سرت : السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط امطار قد يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا على بعض المناطق ، والريح شرش الى غربي سرعته تتراوح ما بين (15 - 30)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (2.00-4.00)متر ولا يتجاوز(1.50) متر على زواره ، والبحر مضطرب الى قليل الاضطراب يوم الغد ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة. - الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط امطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا خاصة على الجبل الاخضر ، والريح شرش ويكون غربي يوم الغد على الخليج سرعته تتراوح ما بين (15 - 30)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (2.00-5.00)متر ، والبحر شديد الاضطراب الى مضطرب ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة. ...(وال)...