الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأربعاء .

طرابلس 11 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ** ملخص عام : - تبدأ السحب بالانقشاع التدريجى وتقل سرعة الرياح ويميل الطقس إلى الاستقرار على أغلب مناطق ليبيا. * رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . تبدأ السحب بالانقشاع التدريجى بحيث تكون السماء يوم الغد صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتحول تدريجيا من مساء هذا اليوم إلى شمالية شرقية فشرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13-18) درجة مئوية ولاتتجاوز اليوم (10) درجات على مرتفعات الجبل الغربي الذي تهبط فيه الحرارة إلى الصفر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد في حين تسجل درجات الحرارة العظمى زيادة بسيطة من يوم الغد. * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب . السماء مغطأة جزئيا بالسحب تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا اليوم على مناطق الساحل وتكون متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة يوم الغد ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13-18) درجة مئوية وتكون مابين (07-11) درجة على الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد. * الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة . السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ، ودرجـات الحـرارة القصـوى تتـراوح مابين (13-18) درجة مئوية وتسجل درجات الحرارة الصغرى انخفاض أخر الليل والصباح الباكر تصل علي بعض المناطق إلى الصفر. * الكفرة - تازربو - السرير . السماء مغطاة جزئيا إلى قليلة السحب ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-20) درجة مئوية. ( وال )