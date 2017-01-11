الامين العام للامم المتحدة يطالب باصلاح نظام المنظمة لمنع الحروب.

الامم المتحدة 11 يناير 2017 (وال) - طالب الامين العام للامم المتحدة "انطونيو جوتيريس" امس الثلاثاء المنظمة الاممية واعضاءها بادخال تغييرات على الاستراتيجيات والعمليات لمنع الحروب والحفاظ على السلام. وفي اول كلمة له امام مجلس الامن الدولي بعد توليه منصبه ، قال إنه بدأ تطبيق اصلاحات داخل منظومة الامم المتحدة للرصد المبكر والعمل على منع النزاعات حول العالم ، مطالبا باصلاح نظام تطوير الامم المتحدة لدعم جهود بناء واستدامة السلام من منع الحروب وحل الصراعات وحفظ السلام الى بناء السلام والتنمية الممتدة. وكان مجلس الامن عقد نقاشا مفتوحا صباح امس لمناقشة الاراء حول سبل منع النزاع واستدامة السلام بعد ان ثبتت صعوبة حل النزاعات في بعض البلدان. .. وال ..