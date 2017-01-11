مقتل 5 موظفي إغاثة إماراتيين في انفجار بأفغانستان



دبي 11 يناير 2017 ..وال ... لقي خمسة من موظفي الإغاثة الإماراتيين مصرعهم في انفجار أمس بمدينة قندهار في جنوب أفغانستان.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية اليوم الاربعاء أن الخمسة لقوا حتفهم بينما كانوا يقومون بأعمال إنسانية وتعليمية وتنموية مشيرة إلى أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا عليهم.

من ناحية أخرى نقلت وكالة رويترز عن مسؤولون أفغان قولهم \" إن الانفجار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بينهم سفير الإمارات لدى أفغانستان.

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