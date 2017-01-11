حركة (فارك) الكولومبية ستنزع سلاحها في غضون 180 يوما.

بوغوتا 11 يناير 2017 (وال)- أعلنت الحكومة الكولومبية امس الثلاثاء أن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتمردة ستقوم بنزع سلاحها في غضون 180 يوما وستعيد دمج أعضائها في الحياة المدنية لتشكل حزبا سياسيا. وأكد قائد القيادة الانتقالية "خافيير فلوريس" خلال مؤتمر صحفي أن الجدول الزمني لنزع سلاح أكبر جماعة متمردة في البلاد يسير بشكل جيد .. مشيرا الى أن 90 في المائة من قوات فارك تتواجد داخل نطاق 10 كلم من كل منطقة. وكانت الحكومة بقيادة الرئيس "خوان مانول سانتوس" قد وقعت مؤخرا اتفاق سلام مع حركة فارك لإنهاء خمسة عقود من القتال. .. وال..