كينيا:القبض على شخصين خططا لشن هجوم في نيروبي.

نيروبي 10 يناير2017 (وال)- أعلنت الشرطة في كينيا, أنها ألقت القبض على شخصين كانا يخططان لشن هجوم في العاصمة نيروبي. ونقلت قناة "إيه بي سي" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الشرطة جورج كينوتي,قوله في تصريح أنه تم إلقاء القبض على عبد الفتاح علي, في نيروبي خلال استعماله بطاقة مزورة ، كما ألقي القبض على فرح صلاح الدين في كاريسا بكينيا. ولم يقدم المتحدث اية تفاصيل عن المخطط. يذكر أن حركة الشباب الصومالية أعلنت أنها ستعاقب كينيا بسبب إرسالها جنودا لمحاربة حركة الشباب في الصومال. ...( وال ) ...