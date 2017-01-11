تاجيل اجتماع قادة دول غرب افريقيا باشن غامبيا الى الجمعة .

ابوجا 11 يناير 2017 ( وال) - أرجأ قادة دول غرب افريقيا اجتماعا بشان غامبيا كان مقررا هذا الاسبوع الى يوم الجمعة المقبل بطلب من الرئيس يحي جامع حسب ما اعلنت رئاسة نيجيريا أمس الثلاثاء. وكان من المفروض ان يتوجه رئيس نيجيريا محمدو بخاري الى بانغول اليوم الاربعاء مع نظيرته الليبيرية ايلان جونسون سيرليف و الرئيس السابق لغانا جون دراماني مهاما من اجل الضغط على يحي جامع لكي قبل نتائج انتخابات 1 ديسمبر ويتخلى عن السلطة. وقد تم تعيين بوخاري وماهما للقيام بواسطة في الازمة السياسية الغامبية من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) عقب انهزام يحي جامع امام مرشح المعارضة اداما باروو . واكد المتحدث بسم الرئاسة النيجيرية غاربا شيهو انه رغم تاجيل المهمة فان الوساطة الاقليمية تحترم الدستور الغامبي. وقال شيهو انه"بطلب من الرئيس الغامبي يحي جميح فان بعثة الوساطة الرفيعة المستوى لايكواس التي يقودها الرئيس النيجيري محمدو بوخاري أجلت زيارتها الى بانجول عاصمة غامبيا الى يوم الجمعة". و اضاف "رغم التاجيل المتخذ فان مهمة ايكواس ستتم". ويوم الاثنين صرح وزير خارجية نيجيريا جوفري اويما انه قد يتم اللجؤ الى استخدام القوة في آخر المطاف للسماح بانتقال السلطة. واكد في ابوجا "لابد من تفادي استخدام العنف لكن لا شيئ مستبعد". ...( وال ) ...