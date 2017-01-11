رئيس الوزراء الكندي يعين وزيرا الخارجية.

أوتاوا 11 يناير2017 ( وال) - أجرى رئيس الوزراء الكندي جستن ترادو امس الثلاثاء تعديلا وزاريا على حكومته بتعيين كريستيا فريلاند وزيرة للخارجية خلفا ل(ستيفان ديون ). ونقلت قناة "إيه بي سي" الإخبارية امس الثلاثاء, ان هذا التعديل الوزاري ياتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيقوم بمناقشة إتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا, حيث كانت فريلاند وزيرة للتجارة الخارجية خلال مفاوضات توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوربا والتي شهدت قلقا من عدم موافقة أوروبا عليها. وتعد إتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها كندا مع الولايات المتحدة والمكسيك, هي أكبر وأهم إتفاقية وقعتها كندا على المستوى التجاري. وخلف فريلاند في منصب وزير التجارة الخارجية فرانسوا فيليب شومبان و هو مختص في قانو الاعمال وكان وزير مساعد للمالية . ...( وال ) ...