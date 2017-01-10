الهلال يتفوق على الكفاح (40-18) في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد .

طرابلس 10 يناير 2017( وال)- تفوق فريق الهلال على فريق الكفاح في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد(المجموعة الأولى) بنتيجة 40 مقابل 18 نقطة، في المباراة المؤجلة التي جمعتهما بقاعة البيضاء للألعاب الرياضية . يذكر أن اللقاء كان ضمن جدول مباريات الجولة الخامسة لفرق المجموعة الأولى التي تضم ايضا المروج والأخضر، ودارنس، والكرامة، والأهلي بنغازي، وبنغازي الجديدة، والأنوار، والنجمة، والنصر، للموسم الرياضي 2016-2017 . ...(وال)...