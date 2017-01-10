الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم .الثلاثاء ، 10-01-2017 - 20:15:00

زيوريخ 10 يناير 2017 (وال) - وافق الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا, وذلك اعتبارا من نسخة 2026. وذكر مصدر الإتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا), أن المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم (2026) ستوزع على 16 مجموعة , بحيث تضم كل منها ثلاثة منتخبات, يتأهل منها منتخبان إلى المرحلة الثانية . كما أوضح المصدر عن إمكانية إقامة منافسات البطولة في عدد من البلدان بنفس القارة المستضيفة لهذا الحدث الرياضي العالمي. ...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

فتح صمام الرياينة الذي يغذي مصفاة الزاوية من حقلي الشرارة والفيل.
رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقى المجلس الأعلى للمصالحة .
انتحاري يفجر سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش بمقديشو .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا