الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم .

زيوريخ 10 يناير 2017 (وال) - وافق الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا, وذلك اعتبارا من نسخة 2026. وذكر مصدر الإتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا), أن المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم (2026) ستوزع على 16 مجموعة , بحيث تضم كل منها ثلاثة منتخبات, يتأهل منها منتخبان إلى المرحلة الثانية . كما أوضح المصدر عن إمكانية إقامة منافسات البطولة في عدد من البلدان بنفس القارة المستضيفة لهذا الحدث الرياضي العالمي. ...(وال)...