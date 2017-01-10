محمد ابوفناس يتوج ببطولة مساكن الدولية للتايكواندو للناشئين بتونس .

طرابلس 10 يناير 2017 (وال) - تحصل الرياضي الليبى" محمد ابو فناس " على ثلاث قلائد (ذهبية وفضية وبرونزية) في فئة الناشئين، ضمن منافسات بطولة مساكن الدولية للتايكواندو في تونس . وجاء تتويج " ابوفناس" بكأس بطولة مساكن الدولية لفئة الناشئين عقب حصوله على القلادة الفضية في منافسات الصنف((A ، والقلادة البرونزية في منافسات الصنف(B)، والذهبية في منافسات الصنف (C) . يذكر أن الرياضي " ابوفناس" أشرف على تدريبه المدرب الوطني " محمد طليش " خلال هذه البطولة التي أقيمت بمشاركة ستة منتخبات عربية وإفريقية . ...(وال)...