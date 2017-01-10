إيقاف امدادات مياه النهر الصناعي إلى المنطقة الغربية بسبب الصيانة.

طرابلس 10-01-2017 (وال) - أعلن منظومة الحساونة - سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء، حدوث تسريب في محطة تغذية مدينة الخمس اضطرت بسببه إلى إيقاف إمدادات المياه عبر المسار الشرقي لمدة خمسة أيام لإجراء الصيانة. وأوضح جهاز النهر الإصناعي، في بيان له، أن إيقاف مدادات المياه بالمسار الشرقي سيترتب عليه انقطاع المياه عن أغلب المدن في المنطقة الغربية التي تتغذى من المسار بما فيها العاصمة طرابلس. وأضاف البيان، أن فرق الصيانة اضطرت إلى ايقاف تدفق المياه في المسار الشرقي لتخفيض الضغط على نقطة التسريب، على أن يتم إعادة تعبئة المسار واستئناف تغذية المدن من جديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. يشار إلى أن فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي قامت الأسبوع الماضي بإصلاح تسريب للمياه ناتج عن عمل تخريبي في المحطة رقم 426 على المسار الأوسط المغذي لمدن الجبل الغربي. ..(وال)..