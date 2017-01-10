صلاح مهني رئيسا للإتحاد الليبي للهوكي .

طرابلس 10 يناير 2017(وال) - إنتخاب " صلاح مهني " رئيسا للمكتب التنفيذي للإتحاد الليبي للهوكي، لمدة أربع سنوات قادمة . وجاء أنتخاب القائمة المترشحة برئاسة " الدعيكي " خلال إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد الليبي للهوكي اليوم الثلاثاء بصالة الإتحادات الرياضية بطرابلس . وضمت القائمه المنتخبة " عبد المنعم السويح " نائبا للرئيس، "، و" هيثم محمد " أمينا عاما، و" إبراهيم شعبان " أمينا للصندوق، وعضوية " عبد السلام علي " ، و" يوسف سالم " ، و" علي بن سليم " ، و " حمزة محمد " ، و" خيرية علي " عضو المرأة . ...(وال)...