الجامعة العربية : سيتم قريبا تحديد زمان ومكان انعقاد القمة الثلاثية حول ليبيا طرابلس 10 يناير 2017( وال ) - دعا ممثل الامين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا السفير " صلاح الدين الجمالي " إلى ضرورة تكامل الجهود العربية لإيجاد حل للأزمة اللي

وأكد الجمالي في مؤتمر صحفي عقب ختام أجتماع تشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين حول ليبيا أكد أن دول الجوار تقوم بالتنسيق فيما بينها لعقد أجتماعات مشتركة حول الأزمة الليبية ، منوها في الإطار بمبادرة الرئيس التونسي " الباجي قايد السبسي " لعقد قمة ثلاثية بين مصر وتونس والجزائر حول ليبيا يسبقها أجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاثة . ( وال )