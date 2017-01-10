الرئيس الكوبي يعين وزيرا جديدا للداخلية.

هافانا 10 يناير 2017 (وال) - عين الرئيس الكوبي راؤول كاسترو امس الاثنين خوليوسيزار جاندريلا بيرميجو وزيرا للداخلية ليحل محل كارلوس فيرنانديز جوندين الذي توفي يوم السبت الماضي . وذكرت صحيفة "غرانما" اليومية ان "مجلس الدولة قرر بناء على اقتراح الرئيس تعيين النائب الأول الحالى لوزير الداخلية خوليو سيزار وزيرا للداخلية". وتم تعين جاندريلا كنائب أول لوزير الخارجية في شهر أكتوبر 2015 عندما قدم ابيلاردو كولومي ايبار وزير الداخلية انذاك استقالته بسبب مشاكل صحية وتم ترقية جوندين ليتولى المنصب. وتقلد جاندريلا منصب رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية خلال ال16 عاما الماضية. وهو أيضا عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو فى الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية. وتوفي جوندين يوم السبت الماضي عن 78 عاما بعد صراع مع المرض. ...( وال ) ..