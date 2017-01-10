الجمالي: يطرح امام اجتماع الجامعة العربية خطة عمله للمرحلة القادمة في ليبيا .

القاهرة 10 يناير2017 ( وال) - إقترح " صلاح الجمالي " الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا, اليوم الثلاثاء, خطة عمله للمرحلة المقبلة , تتضمن إنشاء صندوق عربي لدعم الشعب الليبي في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد جاء اقترح الجمالي, هذا خلال كلمته التي القاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين للجامعة العربية, بالقاهرة بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط. وأشار إلى "إن هذا الصندوق الذي يمكن أن تساهم به الدول العربية ورجال الأعمال العرب, يتيح تقديم بعض المساعدات العينية للشعب الليبي الذي يعاني نصفه من البطالة". وأضاف الجمالي في كلمته التي نقلتها وكالة الانباء الجزائرية أن هذا الصندوق قد يساعد على "تحريك البعد السياسي" لأن الجامعة العربية إذا تدخلت ميدانيا فإن ذلك من شأنه أن يزيد فعالية دورها السياسي, مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بأدوار كبيرة ليست فقط سياسية بل تشمل أيضا تقديم مساعدات إنسانية, ومن هنا تبرز أهمية تأسيس هذا الصندوق العربي المقترح. وأوضح أن "القيادات الليبية مستبشرة خيرا" بدور الجامعة العربية في المساعي الرامية لحل الأزمة وإعادة السلام والأمن في بلادهم, خاصة أن الليبيين مستاؤون من تعسر الجهود الأممية الغربية ". وأضاف "أن المبعوثين الأممي والأفريقي مهتمان بشكل كبير بالتعاون مع الجامعة العربية ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في إطار الترويكا, والعمل معا لتجاوز التحديات التي تعترض التسوية في ليبيا" . وأشار إلى أن المبعوث الأممي مارتن كوبلر يشعر بأن الدور العربي مفيد للأمم المتحدة, حيث أن هناك مشكلات لديهم أحيانا في فهم دقائق الوضع في ليبيا, بينما نحن كعرب "نفهم بعضنا البعض". ونوه بأن الوساطة الأفريقية تسعى لتجديد دورها وطرح مبادرتها الخاصة, مشيرا إلى أنه في 25 يناير الجاري ستعقد قمة أفريقية وستعقد على هامشها لجنة عليا على مستوى زعماء الدول مخصصة للشأن الليبي, خاصة أنه في ظل رئاسة تشاد الدولة الجارة لليبيا للاتحاد الأفريقي يزداد الاهتمام الأفريقي بليبيا, مؤكدا أن الدور العربي والأفريقي "يجب أن يتكاملا". وطرح الجمالي على المندوبين الدائمين بعض الأفكار, التي قال "إنها قد تكون مفيدة لإسراع للتسوية في ليبيا", مشيرا إلي أن الليبيين يتطلعون لدور عربي فاعل, ومؤكدا في الوقت ذاته أن دور الأمم المتحدة يبقى "أساسيا من خلال الاتفاق السياسي الذي توصل إليه الليبيون بعد عامين من التفاوض بدعم أممي". ...( وال ) ...