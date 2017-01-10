العراق يخفض إنتاجه النفطي ب160 ألف برميل يوميا .

بغداد, 10 يناير 2017 ( وال) - أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن تم خفض إنتاج العراق من النفط الخام بواقع 160 ألف برميل يوميا منذ بداية يناير تطبيقا لقرارات اجتماع فيينا الاخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ونقل البيان عن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قوله أنه يأمل بخفض الإنتاج بواقع 210 آلاف برميل يوميا بحلول نهاية الشهر الحالي وهو مستوى الخفض المتفق عليه مع منظمة أوبك. وكانت المنظمة قررت نهاية نوفمبر الماضي خفض انتاجها ب2ر1 مليون برميل يوميا قبل يتدعم هذا الاتفاق بالتزام دول منتجة خارج المنظمة بسحب 558 الف برميل يوميا من السوق النفطي ...( وال ) ...