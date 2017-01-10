العبار عضو لجنة الحوار السياسي يكشف عن لقاء تشاوري مفتوح لأطراف الحوار السياسي بمدينة غدامس.

طرابلس, 10 يناير 2017 ( وال) - كشف عضو لجنة الحوار السياسي , نوري العبار, عن اتفاق أغلب أعضاء اللجنة على عقد لقاء تشاوري مفتوح في مدينة غدامس يوم غد الأربعاء دون حضور أي أطراف خارجية. وقال " العبار" عبر حسابه على موقع (الفيسبوك) أمس الاثنين تناقلته وسائل الاعلام, "بمبادرة من بعض أطراف الحوار, ونظرا للصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي , فقد التقت إرادة أغلب أطراف الحوار واتفقوا على عقد لقاء تشاوري مفتوح". وأوضح " العبار " أن لقاء أطراف الحوار الليبي في غدامس "سيجري عقده دون حضور أي أطراف خارجية", مبينا أن اللقاء سيخصص للتشاور حول سبل تجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع فى 17 ديسمبر عام 2015 , مؤكدا عزم اطراف الحوار على إيجاد مخرج لهذه الأزمة مهما كانت التحديات". يشار إلى أن مدينة غدامس كانت قد استضافت أولى جولات الحوار السياسي في 29 سبتمبر 2014 والتي ضمت ممثلين عن أعضاء مجلس النواب المشاركين والمقاطعين والتي عرفت حينها باجتماع " 12+12 " قبل أن تنتقل الجلسات إلى خارج البلاد . ...( وال ) ...