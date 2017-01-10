إرتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب تايلاندا إلى 25 قتيلا.

بانكوك 10 يناير 2017 ( وال) - أعلنت السلطات في تايلاندا اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التى تجتاح جنوب البلاد منذ مطلع يناير الجاري إلى 25 قتيلا, مشيرة إلى أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في تقطع السبل بآلاف السياح. وذكرت وزارة الداخلية التايلاندية إن المياه غمرت الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مناطق الجنوب مع بقية البلاد, مشيرة إلى أن نحو مليون مواطن قد تأثروا بهذه الفيضانات التي ضربت 12 إقليما إبتداء من أول الشهر الجاري. ومازالت المدارس وأحد المطارات الرئيسية جنوب تايلاندا مغلقة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات العارمة. ومن جانبها, توقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على مناطق جنوب البلاد, التي تضم شواطئ ومنتجعات تجذب الملايين من السياح سنويا. ...( وال ) ...