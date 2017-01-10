الجمالي : يقدم تقريره الأول عن ليبيا في اجتماع لمجلس الجامعة العربية ..

القاهرة 10 يناير 2017 و . ر ... وال ... من المقرر أن يقدم مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ،صلاح الجمالي اليوم أول تقرير له بعد توليه مهام منصبه أمام مجلس جامعة الدول العربية، حسبما أكدت مصادر بالجامعة في تصريحات صحفية اليوم .

وسوف يستمع مجلس الجامعة العربية خلال الاجتماع التشاوري الذي يعقده اليوم الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس إلى تقرير الجمالي، حول نتائج مشاوراته مع الأطراف الليبية والمبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية الحالية والخروج من المأزق السياسي الحالي.

ومن جانبه قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة، فى بيان للجامعة، أمس الإثنين: إن المجلس سوف يستمع لإفادة من الممثل الخاص حول الجهود المبذولة لتقديم الدعم السياسي والمعنوي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات.

يذكر أن جامعة الدول العربية أعلنت في 10 نوفمبر 2016، عن تعيين صلاح الدين الجمالي، ممثلا خاصا للأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط إلى ليبيا لمدة عام قابلة للتجديد، في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 8 سبتمبر الماضي، والخاص بتعيين ممثل خاص للأمين العام للجامعة في ليبيا.