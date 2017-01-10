بلدية غريان تكرم الشهداء والمشاركين في عملية البنيان المرصوص .

غريان 10 يناير 2017م ( وال ) - نُظمت بقاعة الشهداء بغريان صباح اليوم الثلاثاء احتفالية كرم خلالها المشاركين في عملية البنيان المرصوص من أبناء المدينة ومنتسبي منطقة جبل نفوسة العسكرية . وحيت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة هؤلاء الأبطال الذين لبوا نداء الوطن وشاركوا مع إخوانهم من مختلف المناطق الليبية في عمليه البنيان المرصوص وانتصروا فيها لوحده ليبيا وتحرير مدينة سرت من براثن أكبر وأخطر تنظيم إرهابي في العالم ما يسمى بـ"داعش" . وتم في ختام الاحتفالية التي نظمها وأشرف عليها كل من المجلس البلدي غريان ، ومنطقة جبل نفوسة العسكرية ، وتنسيقية غريان للدعم والتنمية ، والمجلس العسكري والحراك الشعبي غريان تكريم (100) مائة من المشاركين في هذه الملحمة البطولية . حيث تم منح "درع التضحية" والأنواط ، والشهادات التقديرية لكل المكرمين . كما تم منح "درع غريان" ، ووسام الجهاد ، ووسام الشهيد لتسعة من الشهداء من أبناء مدينة غريان ومن منتسبي منطقة جبل نفوسة العسكرية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والشهداء هم "ياسين الفيتوري الجالي" ، و"محمد المشاي الحظيري" ، و"خالد إرحيمة الوحيشي" ، وعميد طيار "عمرو عبد الله دوغة" ، و"فايز إبراهيم دوفان" ، و"مُعز محمد شويشين" ، و"حسين حسن قريرة" ، و"فرج أحمد الغرياني" ، و"حمزة سليم المهدي ...( وال .. غريان ) ..