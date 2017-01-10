صندوق التقاعد بسرت يحيل كافة مرتبات المتقاعدين للمصارف التجارية لشهر ديسمبر الماضي .

سرت 10 يناير 2017 ( وال )- أكد مدير عام فرع صندوق التقاعد بالمنطقة الوسطى سرت السيد " محمد السائح " أن الصندوق احال كافة حوافظ المعاش التقاعدى لكافة المتقاعدين إلى المصارف التجارية عن شهر ديسمبر الماضى . وقال مدير الصندوق لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إن عدد مرتبات المتقاعدين التي احيلت للمصارف أكثر من عشرة الاف عائلة وأن القيمة المالية الشهرية التى أحيلت للمصارف مقابل مرتباتهم أكثر من خمسة مليون دينار ونصف . ...(وال-سرت)...