حملة نظافة واسعة تشمل أغلب أحياء مدينة سرت .

سرت 10 يناير 2017 ( وال ) - شرعت الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت أمس الاثنين بحملة نظافة واسعة شملت أغلب الاحياء الغربية بمدينة سرت . وذكر مصدر بالمكتب الاعلامي بالشركة بأن الحملة التي ستستمر خلال الأيام القادمة تشمل احياء الزعفران وحي ال700وحدة سكنية والحي رقم 2 وعدد من المؤسسات الخدمية كالفنادق والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية . وأشار المصدر لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بأن الحملة تشمل كذلك الطرق الرئيسية والفرعية بهذه الاحياء وتتضمن إزالة السواتر الترابية والخرسانية وبقايا مخلفات الحرب وإعادة تقويم اللافتات الدعائية وازالة التالف منها . وأوضح المصدر بأن الحملة تهدف كذلك إلى تعشيب عدد من جزر الدوران بمداخل المدينة الشرقية والغربية والجنوبية وغرس الورود والازهار بها ومن ضمنها جزيرة الزعفران والتي اتخدها عناصر تنظيم داعش الارهابي أثناء سيطرته على المدينة مكانا لصلب وقتل عدد من شباب مدينة سرت والتنكيل بهم . ...(وال سرت)...