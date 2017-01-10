ميانمار تشيد جدارا حدوديا مع الهند.الثلاثاء ، 10-01-2017 - 12:18:00

يانغون 10 يناير 2017 ( وال) - اعلنت وزارة خارجية ميانمار اليوم الثلاثاء إنها ستبني جدارا حدوديا مع الهند في إطار إتفاق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء ميانمار عن الوزارة إن الجانب الميانماري سيبني الجدار في منطقة ناغا ذاتية الإدارة على بعد 10 أمتار من خط ترسيم الحدود. ولن يقيد البناء حركة السفر المنتظمة للأشخاص في الجانبين وفقا لتقاليدهما وجماركهما وفقا للوزارة ، مضيفة أن السلطات الإقليمية سيسمح لها بإدارة القضايا الحدودية بفعالية. ...( وال ) ...

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