الرئيس الكيني يوقع على تعديل لقانون الانتخابات.

نيروبي 10 يناير 2017 (وال) - وقع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا على تعديل لقانون الانتخابات يقضي بالسماح بفرز الأصوات بطريقة يدوية كإجراء بديل في حال فشل نظام الفرز الالكتروني. ونقلت مصادر اعلامية عن كينياتا قوله امس "إن اللجان الانتخابية المستقلة بإمكانها إنشاء نظام بديل في حال فشل نظام التصويت الإلكتروني". ومن المتوقع أن يترشح كينياتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة إجراءها في أغسطس القادم. وكان البرلمان الكيني قد وافق - الجمعة الماضية - على هذه التعديلات, إلا أن الائتلاف المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا وعددا آخر من المعارضين وصفوا المشرعين الذين وافقوا على تمرير هذه التعديلات " بارتكاب خيانة كبيرة في حق الشعب الكيني", معتبرين أن أي عمليات يدوية ستتيح تزوير الانتخابات. و كانت المعارضة قالت ان استخدام أنظمة يدوية فى انتخابات سابقة "استغل لتزوير قوائم الناخبين و مخالفات أخرى" و حذرت من "عمل جماعي" اذ استخدم نظام يدوي مرة أخرى. ...( وال ) ...