السلطات الكازاخية تؤكد جاهزيتها لإستضافة المفاوضات السورية.

أستانا 10 يناير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, اليوم الثلاثاء,عن إنتهاء التحضيرات لإستضافة المفاوضات السورية برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة. وقال" مختار تليوبردي" النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني لوكالة "إنترفاكس- كازاخستان" اليوم "بلادنا ترحب بإستضافة المفاوضات ونحن مستعدون لتقديم الحلبة اللازمة لذلك, فيما تعتمد العملية التفاوضية بحد ذاتها والقضايا التي سيتم بحثها على المشاركين في هذه المفاوضات, وصرنا جاهزين من جهتنا لاستقبال المتفاوضين". ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات الأطراف السورية في أستانا عاصمة كازاخستان في ال23 من الشهر الجاري, برعاية موسكو وأنقرة وطهران وبحضور المبعوث الأممي للتسوية السورية ستيفان دي مستورا. ...( وال ) ...