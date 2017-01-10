الاتحاد الليبي للهوكي يختتم نشاطه الرياضي لهذا العام .

طرابلس 10 يناير 2017 ( وال )- اختتم الاتحاد الليبي للهوكي نشاطه الرياضي لهذا العام بتتويج فريق الصباح ببطولة ليبيا تحت 17 سنة ، ونادي الغرارات ببطولة البراعم للموسم الرياضي الحالي 2015 - 2016. وأوضح الامين العام لاتحاد الهوكي " صلاح مهني" لوكالة الانباء الليبية ان الاستعدادات متواصلة لعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي لانتخاب مكتب تنفيذي للاتحاد . ويذكر ان انتخابات الاتحادات الرياضية تشرف عليها لجنة مشكلة من اللجنة الاولمبية الليبية .