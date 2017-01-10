حصر العمالة الوافدة والأسر النازحة بجادو .

جادو 10 يناير 2017 ( وال ) - قام مندوب مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية السيد " عادل خليفة ابريرمو " بزيارة الى مدينة جادو ولذلك لحصر العمالة الوافدة ، والأسر النازحة بالمدينة. والتقى " ابريرمو " خلال زيارته يوم الاحد مع عضو المجلس البلدي جادو السيد " عبد السلام امعرف " حيث تم الاتفاق على البدء في عملية حصر العمالة الوافدة بالمدينة ، إضافة إلى الاسر النازحة المتواجدة بالمدينة . وتم الاتفاق على أن تتم عملية الحصر بالتنسيق مع ادارة مباحث الجوازات ولجنة الازمة بالمدينة . تجدر الإشارة إلى أن " ابريرمو " مندوب لمؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي ببلديات جادو ، الرحيبات، الحرابة، كاباو، باطن الجبل . ...(وال)...