مركز الامل لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بزلة ينظم معرض المشغولات اليدوية .

هون 10 يناير 2017 ( وال ) - نظم مركز الامل لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بزلة ببلدية الجفرة ، المعرض الثالث للمشغولات اليدوية تحت شعار بالارادة نتحدى الاعاقة . واشتملت اجنحة المعرض التي احتضنها بيت ثقافة الجفرة بمدينة هون على الحياكة والتطريز والمشغولات الصوفية والمجسمات والمغلفات من عمل منتسبي ومنتسبات المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات العمرية . وشهدت فعاليات المعرض حضور مسؤولي المؤسسات الرسمية والاهلية وجمع من أبناء بلدية الجفرة . ...(وال الجفرة)...