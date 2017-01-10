مركز الامل لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بزلة ينظم معرض المشغولات اليدوية .الثلاثاء ، 10-01-2017 - 10:50:00

هون 10 يناير 2017 ( وال ) - نظم مركز الامل لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بزلة ببلدية الجفرة ، المعرض الثالث للمشغولات اليدوية تحت شعار بالارادة نتحدى الاعاقة . واشتملت اجنحة المعرض التي احتضنها بيت ثقافة الجفرة بمدينة هون على الحياكة والتطريز والمشغولات الصوفية والمجسمات والمغلفات من عمل منتسبي ومنتسبات المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات العمرية . وشهدت فعاليات المعرض حضور مسؤولي المؤسسات الرسمية والاهلية وجمع من أبناء بلدية الجفرة . ...(وال الجفرة)...

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