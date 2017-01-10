ترامب يعين صهره مستشارا كبيرا في البيت الأبيض .

واشنطن 10 يناير 2016 ( وال ) - عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب امس الاثنين صهره جاريد كوشنر في منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس. وقال ترامب في بيان "لقد كان جاريد مستشارا موثوقا به طيلة الحملة والفترة الانتقالية وأفتخر بأن أحظى به لشغل دور قيادي رئيسي في إدارتي". من جهته قال كوشنر "إنني مفعم بالنشاط جراء هذه العاطفة المشتركة من الرئيس المنتخب والشعب الأمريكي وأشعر بالتواضع للحظي بفرصة الانضمام إلى هذا الفريق الموهوب جدا". وكوشنر الذي يقترب من إتمام عامه 36 متزوج من إيفانكا ترامب وقد لعب دورا كبيرا خلال حملة دونالد ترامب الانتخابية وفي عملية اختيار فريق إدارته.