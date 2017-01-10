كوبا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون بشأن تطهير التسربات النفطية.

هافانا 10 يناير 2016 (وال) - وقعت كوبا والولايات المتحدة امس الاثنين اتفاقية للتعاون بشأن تطهير واحتواء التسربات النفطية في المستقبل في خليج المكسيك ومضايق فلوريدا. وقع الوثيقة جيفري دي لاورينتيس المسؤول عن الشؤون الدبلوماسية في السفارة الأمريكية لدى كوبا وإدواردو رودريغيز نائب وزير النقل الكوبي في مراسم أقيمت في فندق "هوتيل ناسيونال"الأيقوني في هافانا بهدف تعزيز الاستجابة المشتركة للتسربات النفطية وغيرها من النفايات السامة. وقال دي لاورينتيس إن" الاتفاقية الثنائية هي اعتراف بأهمية حماية النظم الإيكولوجية البحرية والمجتمعات الساحلية من التلوث الذي تسببه التسربات النفطية وغيرها من المواد الخطيرة". وأضاف أن الاتفاقية هي أيضا خطوة جديدة للأمام على صعيد الجهود الثنائية لتطبيع العلاقات بعد نصف قرن من العلاقات العدوائية. يشارإلى أن هذه الاتفاقية وقعت قبل أيام فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بإنهاء التقارب بين الخصمين السابقين منذ الحرب الباردة. ...(وال)...