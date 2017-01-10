مقتل 8 أشخاص نتيجة موجة البرد التي اجتاحت ايطاليا .

روما 10 يناير 2017 (وال) - لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة موجة البرد التي اجتاحت ايطاليا مع وصول درجات الحرارة إلى التجمد وتساقط الثلوج بكثافة أمس الاثنين. فقد عثر على سيدة (85 عاما) تعاني من انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم بمنزلها وتوفيت في وقت لاحق بمستشفي بمقاطعة كييتي بوسط إيطاليا حيث بلغت درجات الحرارة عشر درجات تحت الصفر مساء الأحد حسبما أفادت به وسائل الإعلام المحلية. وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أنه قد عثر على شخص يبلغ من العمر " 81 " عاما على المعاش متوفيا في مدينة مونزا شمالي البلاد. كما توفي ستة آخرون بلا مأوى في أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حيث تشير الأدلة الأولى إلى أنهم ماتوا جميعا من شدة الصقيع وانخفاض درجة حرارة الجسم. وفي المناطق الجنوبية من إيطاليا والتي تعتاد على استقبال شتاء أكثر اعتدالا فقد اجتاحها على نحو خاص طقس متجمد. كما سجلت درجات حرارة تصل إلى التجمد في كالابريا وصقلية حيث أغلقت بعض المطارات في عطلة نهاية الأسبوع . وفي وسط وجنوب إيطاليا تكبد قطاع الزراعة خسائر تقدر بما لا يقل عن 700 مليون يورو (حوالي 739 مليون دولار أمريكي) حسبما أفاد به اتحاد المزارعين الإيطالي يوم الاثنين. وقال وزير الزراعة الإيطالي ماوريتسيو مارتينا إن الحكومة مستعدة لإعلان حالة طواري بمجرد أن تقدم المناطق طلبا بذلك لمنحها وضعا خاصا. وسجلت درجات حرارة دون الصفر أيضا في روما ولكن الطقس البارد لم يتسبب في عراقيل . وذكرت وزارة الحماية المدنية الإيطالية أن التحذير من الموجة الباردة سيظل قائما اليوم الثلاثاء . وحذرت إنه من المتوقع تساقط المزيد من الثلوج في المناطق الوسطى والجنوبية وستجتاح درجات حرارة دون الصفر تدريجيا ليغوريا ولومبادري وفينيتو في الشمال. ...( وال ) ...