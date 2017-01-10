منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار مرض الإيدز في ليبيا.

طرابلس 10 يناير2017 ( وال) - حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع نسبة انتشارفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز في ليبيا. وقال أحمد سالم, المتحدث الرسمي باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا ,في تصريح صحفي امس الاثنين "إن عدد حاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز المسجلين في البلاد يقدر بحوالي 6330 مريضا". وأكد المتحدث الأممي المختص أن آخر تقييم أجرته المنظمة للنظام الصحي في ليبيا كشف انهيارا عاما في الخدمات الطبية من حيث شراء الأدوية وتوزيعها, مضيفا أن عام 2016 شهد تدهورا كبيرا في النظام الصحي الليبي, ترتب عليه نقص شديد في الإمداد الطبي, والأدوية المضادة لفيروس مرض نقص المناعة المكتسبة في كل أنحاء ليبيا,مما أدى إلى وفاة الكثير من المرضى المصابين بالفيروس. وأوضح سالم أن من بين الأسباب التي أدت إلى انتشارهذا المرض بين عامي 2005 - 2011, يتمثل في عدم وعي المواطنين بكيفية انتشاره والتعايش مع المصابين به, وكذلك للأسباب الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد بما فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية, والثقافة السائدة في المجتمع الليبي من حيث نظرتها لمريض الإيدز التي سببت عائقا أمام المنظمة لتنفيذ خططها وبرامجها الوقائية الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة. ...( وال )...