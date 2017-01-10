تنطلق اليوم بوهران فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي .

وهران 10 يناير 2017 (وال) - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي تحتضن فعالياته كل من مدينتي وهران و مستغانم بالجزائر. وسيتنافس أكثر من 33 عرضا مسرحيا منها ثمانية ضمن المنافسة الرسمية في هذا الحدث الثقافي الذي تحتضنه وهران ومستغانم هذه السنة بعد كل من القاهرة سنة 2009 و تونس سنة 2010 و بيروت عام 2011 و عمان عام 2012 و الدوحة سنة 2013 و الشارقة سنة 2014 و الرباط سنة 2015 و الكويت سنة 2016. وستتميز الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي -التي تفتتح بوهران وتختتم بمستغانم- ببرمجة ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي 10 ورشات موجهة للمسرحيين العرب في مختلف التخصصات على غرار "مهارات التمثيل " و"مفاهيم الإخراج" و"الماكياج وفنون الأقنعة" و"ورشة الإيماء" و"المسرح مع المكفوفين" و"المسرح والتغيير" و"المسرح والتراث" و"المسرح والأطفال" و"الكتابة للكبار" و"الكتابة للأطفال". كما سيتناول المؤتمر الفكري المنظم في إطار هذه التظاهرة والذي يحمل عنوان "العبور إلى المستقبل بين الريادة والقطيعة المعرفية" عدة نشاطات فكرية. ...(وال ) ...