الأونروا : 120 ألف لاجئ فلسطيني غادروا الأراضي السورية.

بيروت 10 يناير2017 (وال) - ذكر مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا بلغ 120 ألف لاجئ منهم 31 ألفا و850 لاجئا توجهوا إلى لبنان. وقالت "الأونروا" خلال إطلاقها في بيروت امس الاثنين (نداء سوريا الطارئ) إن عدد اللاجئين الفلسطينيين المتبقين في سوريا يناهز 450 ألفا بينهم 280 ألف نازح داخلي ، مشيرة الى حاجة نحو 400 ألف لاجئ فلسطينيي في سوريا إلى مساعدات عاجلة. وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا توقعت في وقت سابق انخفاضا في أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان من 42 ألف لاجئ إلى نحو 30 ألفا عام 2017 ، وذلك من خلال المؤشرات والحالات التي رصدتها المجموعة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. .. ( وال ) ..