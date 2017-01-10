تونس والناتو يبحثان تعزيز تعاونهما.

تونس 10 يناير2017 (وال)- بحث وزير الدفاع التونسي " فرحات الحرشاني" امس بتونس مع نائب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي " الناتو " " يألجاندرو ألفارقونزالس " الموجود حاليا في تونس في زيارة لم يعلن عنها من قبل سبل تعزيز التعاون بين بلاده والحلف. وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان امس الإثنين إن " التعاون بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي والوضع بالمنطقة كانا محور اللقاء الذي جمع امس بين وزير الدفاع فرحات الحرشاني وألجاندرو نائب الأمين العام للحلف". وأشارت إلى أن وزير الدفاع التونسي أكد خلال هذا الاجتماع "أهمية دعم التعاون بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي بما يستجيب للتحديات الأمنية التي تعيشها تونس". وشدد في هذا الإطار على "ضرورة الاستفادة من خبراء الحلف الأطلسي في مجالات التكوين والاستعلامات ومكافحة الإرهاب". وذكرت في بيانها أن نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "أشاد بنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس بالرغم من الصعوبات الإقليمية والدولية وبحرص وزارة الدفاع الوطني على الانخراط في مسار المراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة وترشيد قطاع الدفاع". وأكد في هذا السياق "استعداد منظمة حلف شمال الأطلسي لدعم وتنويع التعاون مع المؤسسة العسكرية التونسية في مجالات التكوين والاستعلام والتمارين بما يدعم قدراتها العملياتية في مكافحة الإرهاب". ...( وال ) ...