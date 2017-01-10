التشيك وسلوفاكيا تتفقان على حماية مجالهما الجوي بشكل مشترك.

براغ 10 يناير 2016 (وال) - اتفقت حكومتا جمهورية التشيك وسلوفاكيا على خطة تعاونيةتهدف إلى حماية المجال الجوي للبلدين من الإرهاب وغيره من التهديدات غير العسكرية حسبما أعلن وزير الدفاع التشيكي مارتن ستروبنيكي امس الاثنين. وقال ستروبنيكى إن الاتفاقية توفر التعاون في تلك الحالات التي لا يمكن حلها بمساعدة نظام الدفاع الجوي للناتو. وعلى سبيل المثال عند تعرض طائرة مدنية لهجوم إرهابي أو فشل إحدى الدول في التعامل مع التهديدات ستكون المساعدة متعددة الأطراف مفيدة للغاية. وتستخدم القوات الجوية السلوفاكية حاليا طائرات من طراز ميغ-29 وتخطط لشراء أو استئجار طائرات سويدية من طراز غريبن جاس-39 التي تستخدم بالفعل من قبل القوات الجوية التشيكية. ويتبقى موافقة البرلمان التشيكي والرئيس على الاتفاقية فيما وافقت الحكومة السلوفاكية بالفعل. وبمجرد أن يتم التصديق عليها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صيف عام 2017. وتأتى خطة الحماية هذه نتيجة لتعاون طويل المدى وتدريب مشترك للقوات الجوية بين البلدين. ...( وال ) ...