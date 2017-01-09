نتائج الجولة الثانية لنهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة ببنغازي.

طرابلس 09 يناير 2017 (وال)- تواصلت مساء اليوم الاثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباريات الجولة الثانية من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة. وأسفرت مباراة اليوم عن تفوق فريق الاتحاد على فريق النصر بنتيجة 48 مقابل 47 نقطة . وتقام غدا الجولة الثالثة والأخيرة من النهائيات بإقامة مباراتين تجمع فريق الاتحاد مع الأهلي بنغازي، والنصر مع الأهلي طرابلس . وسجلت الجولة الأولى من النهائيات التي انطلقت أمس الأحد فوز الأهلي طرابلس على الاتحاد بنتيجة ( 63-59) نقطة، والنصر على الأهلي بنغازي بنتيجة(75-51) نقطة . ...(وال)...