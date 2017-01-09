تركيا : إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الثلوج التي غطت إسطنبول.

إسطنبول 9 يناير 2017 (وال) - ألغت السلطات التركية مئات الرحلات الجوية بسبب الثلوج التي تتهاطل على مدينة إسطنبول لليوم الثالث على التوالي ، حسبما أفاد به الإعلام التركي اليوم الاثنين. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الخطوط الجوية التركية اضطرت إلى إلغاء 277 رحلة من مطاري إسطنبول اليوم بعدما ألغت أكثر من 600 رحلة في نهاية الأسبوع. وأعلن مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية أنه "تم إيواء أكثر من عشرة آلاف مسافر لم يتمكنوا من الوصول إلى إسطنبول وحول مسار رحلاتهم إلى مدن أخرى في فنادق، فيما تم إيواء خمسة آلاف آخرين أيضا في هذه المدينة التركية". ...(وال)..