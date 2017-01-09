فريق أهلي بنغازي يتوج بلقب بطولة ليبيا لكرة السلة لفئة الأشبال .

طرابلس 09 يناير 2017 (وال) - توج فريق نادي الأهلي بنغازي بلقب بطولة ليبيا ًلكرة السلة لفئة الأشبال بعد فوزه على فريق نادي اليرموك بنتيجة 83 مقابل 45 في ختام مباريات النهائيات التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي . وبهذه النتيجة تحصل فريق الأهلي بنغازي على الترتيب الأول (كأس البطولة والميدالية الذهبية)، وفريق النصر على الترتيب الثاني (الميدالية الفضية)، وفريق اليرموك على الترتيب الثالث (الميدالية البرونزية) . وكان فريق الأهلي بنغازي قد فاز في مشوار نهائيات البطولة التي أختتمت أول أمس السبت على أشبال نادي الوحدة (84-65)، ونادي النصر (67-49) . وكانت نهائيات بطولة ليبيا لفئة الأشبال لكرة السلة قد أفيمت بمشاركة فرق أندية الأهلي بنغازي، واليرموك، والنصر، والوحدة . ...(وال)...