اتحاد القوة البدنية ينشر برنامج بطولة ليبيا للقوة البدنية بالبيضاء بعد غد الأربعاء.

طرابلس 09 يناير 2017 (وال) - أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد الليبي للقوة البدنية أنها ستنشر بعد غد الأربعاء الجدول والتوقيت الخاص باللعب وكذلك أسماء الرياضيين في كل وزن المشاركين ببطولة ليبيا للأندية كلاسيك2017 بالبيضاء. وكانت لجنة المسابقات قد أنهت يوم أمس الأحد الفترة الخاصة بالتسجيل للأندية الراغبة في المشاركة بهذه البطولة التي ستقام خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 26و27و28 يناير الجاري لفئات (تحت الناشئين- الناشئين- الكبار- الإساتذة1-الإساتذة2) ، في أوزان (53-59-66-74-83-93-105-120-فوق120) كيلو جراما . ووضعت لجنة المسابقات الشروط والتعليمات الخاصة بالبطولة التي ستدار حسب نظام البطولات الدولية المعتمدة من الإتحاد الدولي للقوة البدنية . يذكر أن بطولة ليبيا التي يشرف عليها الإتحاد الليبي للقوة البدنية برعاية اللجنة الآولمبية الليبية، سيتم فيها أختيار عناصر المنتخب الوطني الذي سيمثل ليبيا في البطولات الدولية للموسم الرياضي 2017 . ...(وال)...