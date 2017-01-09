وزير الداخلية الايطالي يؤكد استمرار دعم بلاده لليبيا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار .

طرابلس 09 يناير2017 (وال) - أكد وزير الداخلية الايطالي " ماركو مينيتي " أن العلاقات الليبية الايطالية هي علاقات وطيدة ويجب دعمها والتأكيد على استمرارها لما فيه المصلحة المشتركة في كلا البلدين . وجدد " مينيتي " في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع وزير الخارجية والتعاون المفوض بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " دعم بلاده للمجلس الرئاسي ومساعدة الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا . وأوضح الوزير الايطالي انه تم خلال زيارته لليبيا مناقشة سبل مكافحة الإرهاب وخاصة تحرير سرت ، ومجهودات المجلس الرئاسي في دعم قوات البنيان المرصوص ، مشيدا بالتضحيات التي قدمها الليبيون في سبيل القضاء على الإرهاب ، مؤكدا استمرار دعم ايطاليا لهذه المجهودات . وأعتبر أن تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب يمثلان أهمية كبرى بالنسبة للحكومة الايطالية وهما العاملان الأساسيان لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا . ونوه " مينيتي " إلى أن هناك تعاون بين البلدين خلال الأشهر القادمة في مجال تدريب القوات ، مشيرا الى تفعيل بعض الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والتي من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر والتهريب وحماية الحدود . وأكد الوزير الايطالي ان السفارة الايطالية في ليبيا سيعاد افتتاحها يوم غد في طرابلس وان السفير الايطالي سيقدم أوراق اعتماده . ..(وال)..