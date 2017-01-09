اليمن : جماعة الحوثي زرعت ربع مليون لغم بعدة محافظات .

صنعاء 9 يناير 2017(وال)- ذكرت مصادر عسكرية يمنية اليوم الإثنين, بأن جماعة الحوثي المسلحة زرعت نحو ربع مليون لغم بعدة محافظات منذ بداية الازمة في اليمن. وقالت المصادر ان "هذا الرقم يمثل إحصائية تقديرية لما تم زرعه حتى نهاية ديسمبر 2016", مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة لكون جماعة الحوثي تقوم في العادة بزرع كميات إضافية من الألغام والمتفجرات قبيل انسحابها من أي منطقة تتمكن القوات الحكومية من تحريرها. وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع 600 لغم زرعها الحوثيون والقوات الموالية لهم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد, مشيرة إلى أن نحو 100 ألف لغم جرى زرعها من قبل الحوثيين بمحافظات عدن و لحج و الضالع (جنوب), في حين توزع باقي العدد على محافظات مأرب والجوف وتعز و البيضاء و شبوة وحجة ,إضافة إلى أطراف صعدة. يشار إلى أن دول التحالف التي تدخلت في اليمن قد شكلت أواخر أغسطس 2015, عشرة فرق هندسية متخصصة لنزع الألغام في المناطق المحررة.